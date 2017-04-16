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  3. 16 Nisan 2017 16:50

Başkentte kafede silahlı çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

Başkent'te bir kafede alacak-verecek meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

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