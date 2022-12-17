Başkentte karpostallık manzaralar oluşturan sis, havadan görüntülendi

Ankara'nın birçok bölgesinde gece boyu etkili olan ve görüş açısında olumsuzluklara neden olan yoğun sis tabakası, aynı zamanda seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

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