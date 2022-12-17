Anasayfa Video Galeriler Gündem Başkentte karpostallık manzaralar oluşturan sis, havadan görüntülendi Başkentte karpostallık manzaralar oluşturan sis, havadan görüntülendi 17 Aralık 2022 Cumartesi Saat: 15:55 Güncelleme: 17 Aralık 2022 Cumartesi 15:55 Ankara'nın birçok bölgesinde gece boyu etkili olan ve görüş açısında olumsuzluklara neden olan yoğun sis tabakası, aynı zamanda seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/639dbc3a83f0ae3fa2031f83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Özel Harekat İstanbul'da sahaya indi! Nefes kesen anlar Antalya'da kışın ortasında yaz yaşanıyor! Soluğu denizde aldılar Yunan jetlerinden küstah taciz! Savaşan şahinlerimiz peş peşe havalandı! AVM'de indirim çılgınlığı! Vatandaş birbirini ezdi Messi için 2 bin kişilik lokma dağıttırdı Türkiye Amatör Futbol Ligi ekibinin soyunma odasından skandal görüntüler Akşener 2023 için kararını verdi! İYİ Partili isim canlı yayında açıkladı Türkiye'nin cennetiydi, 4 balık türü yok oldu, 6 tür tehdit altında İzmir'de rehine krizi! Eşini ve çocuğunu rehin aldı