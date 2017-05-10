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  3. 10 Mayıs 2017 08:50

Başkentte kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Ankara’da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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Beşiktaşta Gümüşçü Soygunu
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Bedensel engelli adam alevler içinde kaldı
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Boş arazide kimliği belirsiz kişiler tarafında patlatılan EYP paniğe neden oldu
Boş arazide kimliği belirsiz kişiler tarafında patlatılan EYP paniğe neden oldu
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