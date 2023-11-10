Anasayfa Video Galeriler Gündem Başkent'te korkunç kaza! 6 araç birbirine girdi Başkent'te korkunç kaza! 6 araç birbirine girdi 10 Kasım 2023 Cuma Saat: 14:00 Güncelleme: 10 Kasım 2023 Cuma 14:00 Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme kazada, 6 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/654e0d52b74e726cb6121c67" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TSK'dan bir yeni komutanlık daha: Hedef uzay! Nesli tehlikede olan tür Bursa'da kameraya yansıdı Atatürk'ün yönettiği bando, mızıkanın fotoğrafını ortaya çıktı İsrail ordusu yine hastane vurdu! Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı Dolmabahçe'de saat 9'u 5 geçe gözyaşları sel oldu! Akdeniz ve Ege'yi istila eden ölümcül balık, rotayı Karadeniz'e çevirdi Saat 9'u 5 geçe metroda Ata'ya saygı duruşu Dolmabahçe'de 10 Kasım töreni