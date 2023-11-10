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  4. Başkent'te korkunç kaza! 6 araç birbirine girdi

Başkent'te korkunç kaza! 6 araç birbirine girdi

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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme kazada, 6 kişi yaralandı.

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