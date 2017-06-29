  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 29 Haziran 2017 00:45

Başkentte korkutan yangın

Ankara’da atık yönetimi fabrikasında çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yanan atık malzemelerin yaydığı kokudan etkilenen itfaiye erlerine sağlık ekipleri müdahale etti.

Video Galeri
Çavuşoğlu ve Akıncı, Cenevrede siyasi temsilcilerle bir araya geldi
Çavuşoğlu ve Akıncı, Cenevrede siyasi temsilcilerle bir araya geldi
Video Galeri
Eski Başbakan Davutoğlunun acı günü
Eski Başbakan Davutoğlunun acı günü
Video Galeri
Hırsızlar bunu da yaptı
Hırsızlar bunu da yaptı
Video Galeri
Karsı dolu ve yağmur vurdu
Karsı dolu ve yağmur vurdu
Video Galeri
Diyarbakırda TOMAya patlayıcılı saldırı
Diyarbakırda TOMAya patlayıcılı saldırı
Video Galeri
Karsta kesik at başları mahalleyi ayağa kaldırdı
Karsta kesik at başları mahalleyi ayağa kaldırdı