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  3. 06 Kasım 2018 09:35

Başkentte PKK adına haraç toplayan örgüte operasyon

Ankara’da eğlence yerleri, taksi şoförleri ve esnafı terör örgütü PKK/KCK adına haraca bağlayan silahlı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonunda 21 şüpheli yakalandı. Alınan bilgilere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen...

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