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  3. 28 Mayıs 2017 00:45

Başkentte sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Başkent’te sabah saatlerinden bu yana aralıklı olarak devam eden yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Araçlar su birikintilerinde mahsur kalırken, vatandaşlar ayaklarına poşet bağlayarak karşıdan karşıya geçmeye çalıştı.

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