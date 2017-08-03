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  3. 03 Ağustos 2017 22:45

Başkentte sanayi bölgesinde yangın

Ankara’da sanayi bölgesinde çıkan yangın büyük paniğin yaşanmasına neden oldu. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

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