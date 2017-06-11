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  3. 11 Haziran 2017 07:45

Başkentte silahlı saldırı: 1 yaralı

Ankara’da husumetli olduğu kişilerin silahlı saldırısına uğrayan 1 kişi yaralandı. Saldırganlar, yaralının aracını gasp ederek olay yerinden kaçtı.

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