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  3. 12 Mayıs 2017 21:45

Başkentte silahlı saldırı

Başkent’te bir kişi banka çıkışında silahlı saldırıya uğradı.

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Çakmak gazı parladı: 4 çocuk yaralı
Çakmak gazı parladı: 4 çocuk yaralı
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3 yaşındaki kayıp çocuk fındık bahçesinde bulundu
3 yaşındaki kayıp çocuk fındık bahçesinde bulundu
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Evden 4 kamyon çöp çıktı
Evden 4 kamyon çöp çıktı
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Boğazda arabalı vapur lüks tekneye çarptı
Boğazda arabalı vapur lüks tekneye çarptı
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Açlık grevi 65.gününde!.. 'İşimizi ekmeğimizi istemekten vazgeçmeyeceğiz'
Açlık grevi 65.gününde!.. 'İşimizi ekmeğimizi istemekten vazgeçmeyeceğiz'
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'Ekonomi hayatımızın tamamını kapsıyor'
'Ekonomi hayatımızın tamamını kapsıyor'