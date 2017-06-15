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  3. 15 Haziran 2017 11:15

Başkentte vahşet! Kedi ve köpekler katledildi

Ankara'da 12 köpek ve 1 kedi, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından hunharca katledildi.

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Suriyeliler akın akın ülkelerine gidiyor
Suriyeliler akın akın ülkelerine gidiyor
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''Adaletin olmadığı yerde bireyin kendine olan inancı zedelenir''
''Adaletin olmadığı yerde bireyin kendine olan inancı zedelenir''
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Trafikte ölümüne kavga kamerada
Trafikte ölümüne kavga kamerada
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Hafriyat kamyonları tehlike saçmaya devam ediyor
Hafriyat kamyonları tehlike saçmaya devam ediyor
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Prof. Dr. Nazlı: Bayramda aşırı tatlı tüketmek şeker hastalığına davetiye çıkarıyor
Prof. Dr. Nazlı: Bayramda aşırı tatlı tüketmek şeker hastalığına davetiye çıkarıyor
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Evlilik vaadiyle dolandırıldı uyanık davrandım dedi
Evlilik vaadiyle dolandırıldı uyanık davrandım dedi