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  3. 15 Temmuz 2017 23:45

Başkentte vatandaşlar eski Meclisin önünde toplandı

Başkentte 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla binlerce kişi Ulus'ta bulunan eski Meclis binası önünde toplanmaya başladı.

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