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  3. 06 Haziran 2017 13:45

Başkentte yağmur mağduru vatandaşın isyanı

Başkent’te dün etkili olan sağanak yağış, Varlık Mahallesi'nde su baskınlarına neden oldu. Binalarının bodrum katını yağmur ve kanalizasyon suyu basan mahalle sakinleri, mağdur olduklarını belirterek yetkilerden yardım istedi.

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Oruç tutan vatandaşlar ağaç gölgesinde uyuyarak vakit geçiriyor
Oruç tutan vatandaşlar ağaç gölgesinde uyuyarak vakit geçiriyor
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Muhtar köpekleri yiyen hayvana tek başına savaş açtı
Muhtar köpekleri yiyen hayvana tek başına savaş açtı
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Organize suç örgütüne operasyon anı polis kamerasında
Organize suç örgütüne operasyon anı polis kamerasında
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Polisten gizli kamera operasyonu
Polisten gizli kamera operasyonu
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Freni patlayan midibüs bahçeye uçtu: 9 yaralı
Freni patlayan midibüs bahçeye uçtu: 9 yaralı
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Menfezde sıkışan danalar için operasyon
Menfezde sıkışan danalar için operasyon