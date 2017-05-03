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NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
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  3. 03 Mayıs 2017 09:45

Başkentte yangın paniği!

Ankara’da mobilyacılar sitesi içinde bulunan 3 katlı binada çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

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İki Suriyeli arasındaki kavga kanlı bitti: 1 ağır yaralı
İki Suriyeli arasındaki kavga kanlı bitti: 1 ağır yaralı
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Otobüsteki torbacı, İzmitteki molada kusunca yakayı ele verdi
Otobüsteki torbacı, İzmitteki molada kusunca yakayı ele verdi
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İnşaattan düştü 5 saat yardım bekledi
İnşaattan düştü 5 saat yardım bekledi
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Komandolar 10 bin fitten atladı
Komandolar 10 bin fitten atladı
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Hatalı dönüş kaza yaptırdı
Hatalı dönüş kaza yaptırdı
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Karadenizde 3 ölü yunus bulundu
Karadenizde 3 ölü yunus bulundu