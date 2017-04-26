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  3. 26 Nisan 2017 08:20

Başkentte yaşlı kadının evine kalaşnikoflu saldırı

Başkent’te yalnız yaşayan yaşlı kadının evi, kimliği belirlenemeyen kişilerce uzun namlulu silahlarla kurşun yağmuruna tutuldu.

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Sultangazideki Yürüyüş Dergisine operasyon
Sultangazideki Yürüyüş Dergisine operasyon
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İstanbulda zehir tacirlerine şafak operasyonu
İstanbulda zehir tacirlerine şafak operasyonu
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Erkek arkadaşı ile ayrılan genç kadın Seyhan Baraj Gölüne atladı
Erkek arkadaşı ile ayrılan genç kadın Seyhan Baraj Gölüne atladı
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İtalyanın Ulusal Bağımsızlık Gününün 72. yıldönümü
İtalyanın Ulusal Bağımsızlık Gününün 72. yıldönümü
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El Babda el yapımı patlayıcı infilak etti: 4 yaralı
El Babda el yapımı patlayıcı infilak etti: 4 yaralı
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İstanbulda Yeditepe Huzur uygulaması!
İstanbulda Yeditepe Huzur uygulaması!