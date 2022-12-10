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  4. Başkent'te yüzlerce kadın 6 yaşındaki kıza istismar iddiası için sokaktaydı

Başkent'te yüzlerce kadın 6 yaşındaki kıza istismar iddiası için sokaktaydı

Türkiye, 6 yaşında kızın evlendirildiğine dair iddia ile çalkalanırken, Ankara’da kadınlar "çocuk istismarını protesto etmek için" sokağa çıktı.

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