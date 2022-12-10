Anasayfa Video Galeriler Gündem Başkent'te yüzlerce kadın 6 yaşındaki kıza istismar iddiası için sokaktaydı Başkent'te yüzlerce kadın 6 yaşındaki kıza istismar iddiası için sokaktaydı 10 Aralık 2022 Cumartesi Saat: 12:15 Türkiye, 6 yaşında kızın evlendirildiğine dair iddia ile çalkalanırken, Ankara’da kadınlar "çocuk istismarını protesto etmek için" sokağa çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63944e2a0c41290c4554f853" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cinsel performans artırıcı ilaç fareleri kamerada Arkadaşlar arasındaki tartışma kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı Messi'den Beşiktaş'ın yıldızı Weghorst'a hakaret DEAŞ'ın rehin aldığı 49 Türk'ün kurtarılma hikayesi İstanbul'da imalathaneyi kundakladılar! Alevler geceyi aydınlattı Yargıtay'dan düğün öncesi için emsal karar İğrenç ifşa! Annesi ile sevgilisini basıp görüntüleri yayınladı Verdiği borç başına dert açtı: Her gün ölüm korkusu yaşıyor İstanbul'da su samuru sürprizi