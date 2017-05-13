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  3. 13 Mayıs 2017 08:15

Başkentte zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Ankara’da kağıt toplayan Suriyeli gence çarparak takla atmaya başlayan otomobil, 2 araca ve MOBESE direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Şoför mahallinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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