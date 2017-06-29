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  3. 29 Haziran 2017 07:45

Başkentte zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı

Ankara’da çevre yolu üzerinde seyreden 3 otomobilin çarpışarak takla atması sonucu gerçekleşen zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

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