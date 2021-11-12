Anasayfa Video Galeriler Gündem Basketbol maçında skandal! Tek yumrukla yere serdi Basketbol maçında skandal! Tek yumrukla yere serdi 12 Kasım 2021 Cuma Saat: 12:50 ABD'nin Kaliforniya eyaletinde okullar arası basketbol maçında sporculardan biri rakibine yumruk attı. Beyin travması geçiren genç kız, hastaneye kaldırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/618e38e242d2801854587213" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR NFT dünyasına Yapı Kredi de Vadaa’lar ile katıldı Gökhan Çıra'dan Selin Ciğerci sorusuna dikkat çeken yanıt Gazeteci Mine Kırıkkanat'a tokatlı saldırı Dağda kaybolan kadın 100 saat sonra bulundu Cem Yılmaz, bu bir iddia değil, realite deyip bombayı patlattı Akit TV'de kavga çıktı; AK Partili Mehmet Metiner stüdyoyu terk etti Düğün sırasında ortalığı savaş alanına çevirdiler Başakşehir dokuma atölyesinde yangın O isim Müge Anlı’da canlı yayındaki ihbar sonrası stüdyodan kaçtı