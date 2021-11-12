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Basketbol maçında skandal! Tek yumrukla yere serdi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde okullar arası basketbol maçında sporculardan biri rakibine yumruk attı. Beyin travması geçiren genç kız, hastaneye kaldırıldı.

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