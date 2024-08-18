Anasayfa Video Galeriler Gündem Basketbolda tarihi maç: 4 sayılık basket tarihe geçti Basketbolda tarihi maç: 4 sayılık basket tarihe geçti 18 Ağustos 2024 Pazar Saat: 21:46 Güncelleme: 18 Ağustos 2024 Pazar 21:46 Filipinler'de Meralco Bolts'un Magnolia Hotshots ile karşılaştığı mücadelede ABD'li oyuncu Chris Banchero, basketbol tarihinin ilk dört sayılık basketini kaydetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66c2419cb82a0f82bc072793" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Amedspor'a verdiği sözü tuttu Saplantılı aşık polise direndi, kendisini vurdu Almanya'da dönme dolap faciası: Onlarca yaralı var Türkiye'nin gururu Kara Atmaca en uzun menzilli uçuşunu gerçekleştirdi Antalya'da istilacı aslan balığı avı yarışması: Hem avladılar hem yediler... Muhtar tutuklandı, yerine kayyım atandı Acı tabloyu Vali açıkladı: ''İlimizin tarihinin en büyük yangını'' Aydemir Akbaş’ın cenazesinde arbede çıktı Türkiye'nin yeşil altınında hasat zamanı: Tarlada 50, tezgahta 100 TL