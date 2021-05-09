Baskın sonrası ilginç görüntüler: Fiziki tedavi yapıyorum

İstanbul Bağcılar’da tam kapanma saatlerinde açık olan bir kafeye yapılan baskında ilginç görüntüler kaydedildi.

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