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Baskın sonrası ilginç görüntüler: Fiziki tedavi yapıyorum

İstanbul Bağcılar’da tam kapanma saatlerinde açık olan bir kafeye yapılan baskında ilginç görüntüler kaydedildi.

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