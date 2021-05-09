Anasayfa Video Galeriler Gündem Baskın sonrası ilginç görüntüler: Fiziki tedavi yapıyorum Baskın sonrası ilginç görüntüler: Fiziki tedavi yapıyorum 09 Mayıs 2021 Pazar Saat: 13:31 İstanbul Bağcılar’da tam kapanma saatlerinde açık olan bir kafeye yapılan baskında ilginç görüntüler kaydedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6097b9f7408f5710a4026393" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Otoyolda kadına şiddet anları kamerada! Otomobil yokuş aşağı kaydı, facianın eşiğinden dönüldü! Alaşehir Çayı siyah akıyor Çizgi film furyasına Sağlık Bakanlığı da Çılgın Hırsız paylaşımıyla katıldı! Uzaydan heyecanlandıran paylaşım! NASA paylaştı DEAŞ'ın 3 kilit ismi daha yakalandı Pes! Vallahi pes, billahi pes! HES kodlu kumarhane kurmuşlar! İmamoğlu, ''sesi açıp sonuna kadar izleyin diyerek'' paylaştı! AK Parti'deki ''çizgi film'' krizinin detayları canlı yayında ortaya çıktı