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  3. 22 Ocak 2021 12:40

Başörtülü öğretmene saldırıda karar çıktı

İstanbul Beşiktaş'ta başörtülü öğretmen Şüheda Nur E.'ye saldıran Berrak K., ''kasten yaralama'' suçundan 2 bin lira adli para cezasına çaptırıldı.

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