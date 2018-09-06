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  3. 06 Eylül 2018 22:35

Basra’da göstericiler siyasi parti ve kamu binalarını ateşe verdi

Irak’ın güneyindeki Basra kentinde tansiyon düşmüyor. Elektrik, su ve hizmet yetersizliğini protesto eden halk, valilik binasından sonra birçok binayı ateşe verdi. Irak’ta bu akşam saatlerinde 3 defa ateşe verilen valilik binası önünde toplan protestocular binayı ele geçirmeleri ardından valinin evini yaktı. Irak bayrakları taşıyan öfkeli grup daha sonra, mahkeme binası, devlet televizyonu...

Bilgin Pro
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