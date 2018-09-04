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  3. 04 Eylül 2018 23:55

Basra’da protestocular valilik binasını ateşe verdi: 8 ölü

Irak’ın güneyindeki Basra kentinde valilik binasının protestocular tarafından ateşe verilmesi ardından sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, olaylarda 8 kişi hayatını kaybetti. Irak’ın güneyindeki Basra kentinde dün bir göstericinin daha ölmesi ardından arından kentte gerginlik artıyor. Protestocuların Basra valilik binasını kuşatma altına alıp ateşe vermesinin ardından kentte sokağa çıkma...

Bilgin Pro
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