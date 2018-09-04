Basra’da protestocular valilik binasını ateşe verdi: 8 ölü
04 Eylül 2018 23:55
Basra’da protestocular valilik binasını ateşe verdi: 8 ölü
Irak’ın güneyindeki Basra kentinde valilik binasının protestocular tarafından ateşe verilmesi ardından sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, olaylarda 8 kişi hayatını kaybetti. Irak’ın güneyindeki Basra kentinde dün bir göstericinin daha ölmesi ardından arından kentte gerginlik artıyor. Protestocuların Basra valilik binasını kuşatma altına alıp ateşe vermesinin ardından kentte sokağa çıkma...