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  3. 10 Mayıs 2017 21:15

Başsavcı Alperin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in hayatını kaybettiği kaza anı kamerada.

Video Galeri
Gaziosmanpaşada operasyon: 3 gözaltı
Gaziosmanpaşada operasyon: 3 gözaltı
Video Galeri
Engelsiz sanatçıların sergisini ünlü oyuncular açtı
Engelsiz sanatçıların sergisini ünlü oyuncular açtı
Video Galeri
'Muasır medeniyetleri hedef edinen bir nesil yetiştireceğiz'
'Muasır medeniyetleri hedef edinen bir nesil yetiştireceğiz'
Video Galeri
Pencerede asılı kalan çocuk son anda düşmekten kurtuldu
Pencerede asılı kalan çocuk son anda düşmekten kurtuldu
Video Galeri
‘Bir şiirdir koşmak’
‘Bir şiirdir koşmak’
Video Galeri
Başsavcının hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasında
Başsavcının hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasında