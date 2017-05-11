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  3. 11 Mayıs 2017 14:15

Başsavcı Alper'in zeybek oynadığı görüntüler

Denizli'de dün sabah geçirdiği trafik kazasında şoförü Muzaffer Akşehirli ile yaşamını yitiren Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in zeybek oynarken görüntüleri ortaya çıktı.

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Teknesini karadan yürüttü
Video Galeri
Başsavcı Alperin zeybek oynadığı görüntüleri ortaya çıktı
Başsavcı Alperin zeybek oynadığı görüntüleri ortaya çıktı