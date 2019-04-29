Başsavcılıktan intihar eden ajan ile ilgili açıklama
29 Nisan 2019 14:10
Başsavcılıktan intihar eden ajan ile ilgili açıklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT tarafından yakalanan Birleşik Arap Emirlikleri casuslarından Zaki Y. M. Hasan’ın dün sabah Silivri Cezaevi’nde tek kişilik odasında intihar ettiğini açıkladı. Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri casusu Zaki Y. M. Hasan’ın ’Uluslararası Casusluk Yapma’, ’Devletin Gizli Kalması Gereken Bilgilerini Siyasal veya Askeri...