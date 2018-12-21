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  3. 21 Aralık 2018 23:10

Başsavcılıktan Sincan Çocuk Cezaevindeki olayla ilişkin açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Çocuk Kapalı Cezaevindeki tartışmada 7 çocuk ile 14 infaz koruma memuru hafif şekilde yaralandığını, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olarak bulunan çocuklar arasında tartışma yaşandığı belirtilerek...

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