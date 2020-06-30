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  3. 30 Haziran 2020 17:45

Bataklık operasyonunda yeni gelişme

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olarak kayıtlara geçen ''Bataklık'' operasyonunun zanlıları emniyet binasına getirildi. Öte yandan operasyonda ele geçirilen lüks araçlar emniyet bahçesinde sergilendi.

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