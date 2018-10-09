Batan gemidekilerin yardımına Türk mürettebat koştu
09 Ekim 2018 17:40
Batan gemidekilerin yardımına Türk mürettebat koştu
Bangladeş’in Chittagong liman kenti açıklarında Tayvan bayraklı bir gemi, Türk bayraklı bir gemiye çarparak battı. Türk mürettebatın batan gemideki denizcileri kurtarma çabası kameralar tarafından anbean kaydedildi.Tayvan bayraklı bir gemi Bangladeş’in Chittagong liman kenti açıklarında Türk gemisi M/V Densa Tiger’a çarpmasının ardından saniye saniye battı. 29 Eylül’de meydana gelen olayın...