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  3. 01 Haziran 2017 14:45

Batan geminin malları bunlar!

Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki limanda 14 Mayıs günü batan ’Ali Ağa’ adlı Türk bandıralı geminin ambarında ve güverte bölümünde bulunan yüklerin denizden çıkarılması için çalışmalar başladı.

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