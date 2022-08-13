Anasayfa Video Galeriler Gündem 'Batarsın' diyenleri dinlemedi şimdi servet kazanıyor 'Batarsın' diyenleri dinlemedi şimdi servet kazanıyor 13 Ağustos 2022 Cumartesi Saat: 12:35 Bursa'da "Bu işi yapma. parana yazık edersin" diyenleri dinlemeyen girişimci, yetiştirdiği ejder meyvesiyle servet kazanıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62f7705e3ecaaa09d403f6f7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin ''parmak bebeği''nden müjdeli haber Hem hırsız hem sapık! Genç kadına iğrenç taciz Çiçek aşısı, maymun çiçeğine karşı yüzde 85 koruyor Alkol denetiminde hayatının şokunu yaşamıştı, mahkemeden gelen kararla yüzü güldü İstanbul'da akıl almaz cinayet kamerada! Yeşil listedeki 3 terörist daha öldürüldü Bunlar çöpten değil, çocukların midesinden çıktı! Büyüleyen görüntü! Burası ne Akdeniz, ne Ege, ne Karadeniz ne de Marmara denizi! Canlı yayında seçim anketi kavgası! AK Partili isim küplere bindi