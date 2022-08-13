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  4. 'Batarsın' diyenleri dinlemedi şimdi servet kazanıyor

'Batarsın' diyenleri dinlemedi şimdi servet kazanıyor

Bursa'da "Bu işi yapma. parana yazık edersin" diyenleri dinlemeyen girişimci, yetiştirdiği ejder meyvesiyle servet kazanıyor.

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