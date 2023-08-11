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  4. Batışehir’de silahla havaya ateş açan kadın maganda kamerada İhlas Haber Ajansı

Batışehir’de silahla havaya ateş açan kadın maganda kamerada İhlas Haber Ajansı

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İstanbul'da lüks bir rezidansta çekilen ve sosyal medyaya yüklenen genç bir kadının eline aldığı silahla etrafa rastgele ateş açtığı bu görüntüler büyük tepki çekti.

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