Anasayfa Video Galeriler Gündem Batışehir’de silahla havaya ateş açan kadın maganda kamerada İhlas Haber Ajansı Batışehir’de silahla havaya ateş açan kadın maganda kamerada İhlas Haber Ajansı 11 Ağustos 2023 Cuma Saat: 10:55 Güncelleme: 11 Ağustos 2023 Cuma 10:55 İstanbul'da lüks bir rezidansta çekilen ve sosyal medyaya yüklenen genç bir kadının eline aldığı silahla etrafa rastgele ateş açtığı bu görüntüler büyük tepki çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64d5e971d1a6412bc329da83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Caretta caretta yuvasında mangal yaptılar! Tek ''tık''la 340 bin TL'si buhar oldu İstanbul'un cenneti cehenneme döndü! Hayati uyarı geldi İlk siviller Uzay'da... 45 dakikada uzaya çıktılar! Malatya’da depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı İhlas Haber Ajansı İstanbul'da fabrika yangını Yine ağzımızın tadı kaçtı: Peynir ve sütte büyük tehlike İstanbul'da elektrikli scooter dehşeti kamerada Babasından daire talebi reddedilen genç kadın çılgına döndü