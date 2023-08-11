Batışehir’de silahla havaya ateş açan kadın maganda kamerada İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da lüks bir rezidansta çekilen ve sosyal medyaya yüklenen genç bir kadının eline aldığı silahla etrafa rastgele ateş açtığı bu görüntüler büyük tepki çekti.

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