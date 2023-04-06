Anasayfa Video Galeriler Gündem batman_da_nisan_atan_ciftin_aileleri_arasinda_tasli_sopali_bicakli_kavga_5_yarali batman_da_nisan_atan_ciftin_aileleri_arasinda_tasli_sopali_bicakli_kavga_5_yarali 06 Nisan 2023 Perşembe Saat: 09:40 Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/642e6970f95f5d5f2d72c073" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’ya düzenlediği 3’üncü baskında 6 kişi yaralandı İsrail güçlerinden Mescid-i Aksa’ya son 24 saatte 3’üncü baskın İsrail polisi Mescid-i Aksada ibadet eden Müslümanlara saldırdı İstanbul'da 5 katlı bina çöktü Büyük panik! 7 katlı bina sabaha karşı çöktü! Kayıp kız çocuğunun cansız bedeni bulundu... Vahşet! Deprem bölgesinden dönüşte facia! Ölü ve yaralılar var Kürsüden mermi fırlatan Akşener'e AK Parti'den sert tepki İzmir'de hortum çıktı; o anlar kamerada