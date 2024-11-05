Anasayfa Video Galeriler Gündem Batman'da belediye binasına girmeye çalışan gruba polisten müdahale- 75 gözaltı Batman'da belediye binasına girmeye çalışan gruba polisten müdahale- 75 gözaltı 05 Kasım 2024 Salı Saat: 08:40 Güncelleme: 05 Kasım 2024 Salı 08:40 Batman'da izinsiz yürüyüşte polise taş atarak, belediye binasına girmeye çalışan gruba polis müdahale etti. Çıkan olaylarda 75 kişi gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6729afe1b6308e16ce0a3627" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da 9 adrese DHKP-C operasyonu Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'ndan TOGG ve Ferrari yarışı Düzcede 2 ev ve odunluk alev alev yandı Ankara’da parktaki bank ve masayı kırıp yaktılar Adres sorma kavgasında başından vurulan kurye; ölü taklidi yaparak kurtuldum Ankara'da'da iki servis minibüsü çarpıştı Misafirliğe geldiği evde, yanarak hayatını kaybetti İsrail, Şam yakınlarına hava saldırısı düzenledi Bungalov dolandırıcılarına operasyon: 6 gözaltı