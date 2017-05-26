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  3. 26 Mayıs 2017 21:15

Batmanda bombalı tuzak

Batman’ın Kozluk ilçesi Yedibölük köyü mevkiinde teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, sivil bir aracın geçişi sırasında infilak etti. Yaralıların olduğu bölgeye ambulanslar sevk edildi.

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İstanbul'da lüks rezidansta hareketli dakikalar
İstanbul'da lüks rezidansta hareketli dakikalar
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Kartalda hastane kantinindeki silahlı saldırı güvenlik kamerasında
Kartalda hastane kantinindeki silahlı saldırı güvenlik kamerasında
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Siirtten acı haber: 1 şehit
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Ataşehir, lüks rezidans önünde hareketli dakikalar
Ataşehir, lüks rezidans önünde hareketli dakikalar
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Otomobiller sel sularına kapıldı
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