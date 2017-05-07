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  3. 07 Mayıs 2017 14:50

Batmanda işçi midibüsü dereye uçtu: 15 yaralı

Batman’da tuğla fabrikasında çalışan işçileri taşıyan midibüsün dereye uçması sonucu 15 kişi yaralandı.

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