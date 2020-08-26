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  3. 26 Ağustos 2020 13:50

Batman'da sokak ortasında kadın cinayeti kamerada

Batman'da eski eşi tarafından sokak ortasında tabancayla vurulan 2 çocuk annesi Ebru T., hayatını kaybetti. Polis ekiplerin, katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

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Sokakta kimseye aldırmadan tuvaletini yapan kadın kamerada
Sokakta kimseye aldırmadan tuvaletini yapan kadın kamerada
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