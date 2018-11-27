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  3. 27 Kasım 2018 19:35

Batman’da teröristlerle çatışma

Batman’ın Hilal Mahallesi’nde hücre evine düzenlenen operasyonda teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Teröristlerin açtığı ilk ateşte bir polis memuru ağır yaralandı. (İHA)

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