  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 02 Haziran 2017 13:15

BAU ve İDA'dan iletişim sektörü için büyük hamle

BAHÇEŞEHİR Üniversitesi (BAU) İletişim Fakültesi ve İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği (İDA), sektör - üniversite işbirliklerine bir yenisini ekleyerek stratejik ortaklık için ilk adımı attı.

Video Galeri
Tam Gaz'ın yeni fragmanı yayımlandı
Tam Gaz'ın yeni fragmanı yayımlandı
Video Galeri
Şehit annesinden yürek yakan sözler.. 'Bana kokun geliyor'
Şehit annesinden yürek yakan sözler.. 'Bana kokun geliyor'
Video Galeri
Çamaşır asarken balkon çöktü
Çamaşır asarken balkon çöktü
Video Galeri
Şehit yüzbaşının annesinden yürek yakan feryat
Şehit yüzbaşının annesinden yürek yakan feryat
Video Galeri
Denizli adliyesi önünde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Denizli adliyesi önünde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Video Galeri
Kıdem tazminatıyla ilgili önemli açıklama
Kıdem tazminatıyla ilgili önemli açıklama