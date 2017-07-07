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  3. 07 Temmuz 2017 17:45

BAUyu derecelikle bitiren Azerbaycanlı kardeşlere Baküde büyük ilgi

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU)'ni birinci ve üçüncü olarak bitiren Azerbaycanlı kardeşler Bakü’de büyük ilgi gördü.

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