"Bayana niye küfür ediyorsun?” diyen kebapçının dükkanına aracıyla daldı
29 Mayıs 2019 14:25
"Bayana niye küfür ediyorsun?” diyen kebapçının dükkanına aracıyla daldı
Mersin’de tartıştığı kadına küfür ettiği için kendisini uyaran kebapçının dükkanına midibüsüyle yıkmaya çalışan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olaydan yaralı kurtulan iş yeri sahibi ise, "Üzerimden geçmeye çalıştı, kolumdan yaralandım" dedi. Merkez Toroslar ilçesi Güneykent Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde yaşanan olay, bir vatandaş tarafından cep...