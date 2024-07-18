Bayat ekmek toplayan yaşlı adama sopalı dayak

Korkunç olay İzmir'de yaşandı... Yol kenarındaki bayat ekmekleri toplayan 81 yaşındaki bir kişi, bir ekmek fırınının dağıtım çalışanı tarafından saldırıya uğradı. O korkunç anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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