Anasayfa Video Galeriler Gündem Bayat ekmek toplayan yaşlı adama sopalı dayak Bayat ekmek toplayan yaşlı adama sopalı dayak 18 Temmuz 2024 Perşembe Saat: 07:16 Güncelleme: 18 Temmuz 2024 Perşembe 07:16 Korkunç olay İzmir'de yaşandı... Yol kenarındaki bayat ekmekleri toplayan 81 yaşındaki bir kişi, bir ekmek fırınının dağıtım çalışanı tarafından saldırıya uğradı. O korkunç anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6698971b20a72d37c90cc1a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yunan şarkıcı Türk Bayrağı'nı ve Atatürk resmini görünce sahneye çıkmadı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ürettiği ballar İngiltere'den 3 ''Altın Ödül'' getirdi MSB: 10 terörist etkisiz hale getirildi Güzellik merkezine bir ayda üçüncü silahlı saldırı 300 bin dolarlık pırlanta çalan hırsızlar kamerada Suudi Arabistan'da gözaltına alınan Türk gazeteci ülkeye dönüyor İstanbul'da klima cinayeti: Kafa atarak öldürdü İstanbul'da işsizlere toplu taşıma ücretsiz oldu Görüntüler Türkiye'den... Maldivler'i aratmayan manzara