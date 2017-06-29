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  3. 29 Haziran 2017 22:15

BAYEVden ya ödül

Bağımlı Yaşam Evleri Gönüllüleri Derneği (BAYEV) tarafından 3’üncüsü düzenlenen BAYEV Teşvik Ödülleri sahiplerini buldu. İhlas Haber Ajansı bağımlılıkla ilgili yaptığı çalışmalardan dolayı ödüle layık görüldü.

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