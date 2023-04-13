Anasayfa Video Galeriler Gündem Bayide olmayan sıfır otomobiller boş arsadan çıktı Bayide olmayan sıfır otomobiller boş arsadan çıktı 13 Nisan 2023 Perşembe Saat: 16:05 Güncelleme: 13 Nisan 2023 Perşembe 16:05 İstanbul Başakşehir'de boş bir araziye çekilen sıfır otomobiller görenleri şaşırttı. Polis, araçların ne amaçla koyulduğunu belirlemek için inceleme başlattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6437fe15dc8c3f53d4634353" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AVM'de indirim izdihamı! Mağaza savaş alanına döndü İstanbul'da metruk bina çöktü! Aile boyu hırsızlar kamerada ABD Başkanı Biden'den bir skandal gaf daha Ebrar Karakurt'un takım arkadaşının son görüntüleri ortaya çıktı Türkiye'nin konuştuğu falaka davasında karar verildi Sokak ortasında ''karı-koca'' dehşeti! Bir polis memuru yaralandı Altın bulduk, ara beni değerlendirelim suç örgütü çökertildi videoSelvi Kılıçdaroğlu kararını verdi