Bayide olmayan sıfır otomobiller boş arsadan çıktı

İstanbul Başakşehir'de boş bir araziye çekilen sıfır otomobiller görenleri şaşırttı. Polis, araçların ne amaçla koyulduğunu belirlemek için inceleme başlattı.

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