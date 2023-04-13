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Bayide olmayan sıfır otomobiller boş arsadan çıktı

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İstanbul Başakşehir'de boş bir araziye çekilen sıfır otomobiller görenleri şaşırttı. Polis, araçların ne amaçla koyulduğunu belirlemek için inceleme başlattı.

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