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  3. 21 Eylül 2020 10:10

Baykar'dan uzaktan eğitim için 5 bin bilgisayar tablet!

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, uzaktan eğitime ulaşma fırsatı olmayan öğrenciler için Baykar olarak 5 bin tablet bilgisayar hediye ettiklerini açıkladı.

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