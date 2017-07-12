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  3. 12 Temmuz 2017 19:15

Bayrağı sökmeye çalışan şahıs tutuklandı

Düzce’de şehirlerarası yolcu otobüsünde asılı olan Türk bayrağını sökmek isteyen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Atatürk Havalimanında sahipsiz köpek alarmı
Atatürk Havalimanında sahipsiz köpek alarmı
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Biri hamile üç kadını park yüzünden sokak ortasında dövdüler
Biri hamile üç kadını park yüzünden sokak ortasında dövdüler
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Çanakkalede 40 kaçak yakalandı
Çanakkalede 40 kaçak yakalandı
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nın fotoğraf sergisine vatandaşlar yoğun ilgi
nın fotoğraf sergisine vatandaşlar yoğun ilgi
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Halı sahanın ortasında ölüm kamerada
Halı sahanın ortasında ölüm kamerada
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Otizmli çocuklara özel uygulama
Otizmli çocuklara özel uygulama