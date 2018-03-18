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  3. 18 Mart 2018 11:55

Bayrağımız böyle dikildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), ele geçirilen Afrin şehir merkezinden ilk görüntüleri paylaştı. TSK tarafından paylaşılan görüntülerde Türk bayrağı ve ÖSO bayraklarının şehir merkezine dikilmesi yer alıyor. (İHA)

Bilgin Pro
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