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  3. 22 Ağustos 2020 13:35

Bayraktar AKINCI TİHA bir testi daha geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın şirketi Baykar tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) 30 bin feet irtifanın üstüne çıkarak kritik bir eşiği daha geçti.

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