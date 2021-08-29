Anasayfa Video Galeriler Gündem Bayraktar Akıncı TİHA'lar sergilendi Bayraktar Akıncı TİHA'lar sergilendi 29 Ağustos 2021 Pazar Saat: 18:00 Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı Teslimat ve Mezuniyet Töreni öncesinde 5 adet TİHA sergilendi Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/612ba1072d41d35ad278b043" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ankara'da tarihi gün! 106 projenin açılış ve temel atma töreni yapıld Tamer Karadağlı’nın kızı Zeyno tatilde şov yaptı Kabil'de yeni patlama Korsan taksi ağı çileden çıkardı! Hiçbir sınır tanımıyorlar AK Partili isim İmamoğlu'nu eleştireyim derken Erdoğan'ı fena vurdu İstanbul'da iğrenç olay! Eşek istismarcısına meydan dayağı Biden İsrail Başbakanı ile görüşürken kameralar önünde uyuyakaldı Dünyanın üçüncü en uzun çift tüplü kara yolu tüneli Zigana'da sona yaklaşıldı İstanbul'da ortalık savaş alanına döndü