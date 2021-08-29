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Bayraktar Akıncı TİHA'lar sergilendi

Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı Teslimat ve Mezuniyet Töreni öncesinde 5 adet TİHA sergilendi

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